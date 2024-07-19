Німеччина теж хоче бачити представника РФ на цьому заході.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав пропозицію Києва запросити представників Росії на другий саміт миру, який планується на кінець року. Про це повідомляє Zeit.

"Дуже радий, що український президент сказав те, що ми також хочемо – щоб Росія була там на наступній зустрічі. Це теж правильно", - сказав Шольц.

Водночас Шольц виступив проти тих, закликає України припинити спротив агресору.

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"Мир і безпека мають бути гарантовані, але не шляхом капітуляції України. Не шляхом початку наступної війни знову", — сказав канцлер.

Що відомо про другий саміт миру

Як писав УНІАН, українська влада має намір провести другий саміт миру до президентських виборів у США в листопаді. Цього разу покличуть і представників РФ. Однак в США висловили сумнів, що саміт за участю Росії відбудеться.

В самій Росії теж прямо заявили, що не збираються брати участь у другому саміті миру, організованому Україною. Як заявили в МЗС Росії, їх не влаштовує, що Україна "свідомо ігнорує інші ініціативи щодо врегулювання української кризи".

Раазом з тим Зеленський каже, що він і не чекає участі в саміті власне Путіна. На його думку, російський президент "занадто наляканий, щоб приїхати".

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