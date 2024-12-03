Стармер визнав, що мирні переговори можуть покласти край війні в Україні.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер визнав, що мирні переговори можуть покласти край війні в Україні, а також заявив про необхідність посилити підтримку України, щоб поставити країну в найвигідніше становище для мирних переговорів.

Як пише Reuters, Стармер попередив, що перемога Росії в Україні поставить під загрозу безпеку, стабільність і процвітання Європи, особливо тому, що це може підбадьорити союзників Росії.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну і робити все необхідне для її самооборони стільки, скільки буде потрібно. Щоб поставити Україну в максимально сильне становище для переговорів, щоб вони могли забезпечити справедливий і міцний мир на своїх умовах, що гарантує їхню безпеку, незалежність і право самим обирати своє майбутнє", - сказав Стармер.

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Як прокоментував Reuters представник британського уряду, це було найчіткіше формулювання Стармера з приводу завершення війни з Росією шляхом переговорного врегулювання. У своїх попередніх коментарях Стармер говорив, що війна має закінчитися, коли Росія покине міжнародно визнані кордони України.

Переговори з Росією - новини

Журналісти The Wall Street Journal відзначають заяви Володимира Зеленського, які, на їхню думку, сигналізують про готовність до завершення війни. Водночас видання зазначає, що наразі у зупинці війни не зацікавлена російська сторона.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться з "жахливою загрозою" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з Росією.За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу "зрадіють" і почнуть замишляти свої власні напади, маючи на увазі, зокрема, плани Китаю на Тайвань.

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