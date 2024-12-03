Натомість російські чиновники демонструють низький інтерес до переговорного процесу, заявляючи, що Росія перемагає у цій війні.

Президент України Володимир Зеленський починає пом'якшувати свою позицію щодо війни з Росією, натякаючи, що Україна може погодитися на припинення боротьби за окуповані території в обмін на членство в НАТО. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

У серії інтерв’ю минулого тижня Зеленський заявив, що готовий до переговорів про припинення війни. Раніше він наполягав, що Україна боротиметься, доки не поверне всі території, що перебувають під контролем Москви, які становлять приблизно 20% країни. Тепер президент припускає можливість припинення вогню за умови захисту решти України НАТО. Проте дві серйозні перепони - малоймовірне приєднання України до Альянсу найближчим часом і відсутність інтересу Росії до переговорів.

"Заморожений конфлікт - ризик для України"

На пресконференції в неділю Зеленський наголосив, що будь-які переговори можливі лише з позиції сили.

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"Якщо у нас буде заморожений конфлікт без сильної позиції України, Путін повернеться через два, три чи п’ять років, щоб знищити нас", - зазначив президент.

У п’ятницю Зеленський в ефірі Sky News запропонував, щоб Україна могла розглядати припинення "гарячої фази війни", якщо членство в НАТО буде надано хоча б неокупованій частині країни. Він також наголосив, що Київ намагатиметься повернути окуповані території дипломатичним шляхом.

В інтерв’ю японському Kyodo News Зеленський заявив:

"Нашій армії не вистачає сил для звільнення окупованих територій. Ми повинні знайти дипломатичні рішення".

Фокус на військовій допомозі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав зосередитися на військовій підтримці України: "Пріоритет номер один, два і три - це більше військової допомоги Україні".

Західні країни розглядають угоду, яка включала б гарантії безпеки для України, як варіант для припинення війни. Водночас колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тимчасова передача окупованих територій Росії може бути можливою, якщо Києву нададуть серйозні гарантії безпеки.

"Це не означає, що Україна повинна назавжди віддати свою землю", - наголосив він.

Втома від війни в Україні

Українське суспільство все частіше висловлює бажання припинити війну. Згідно з опитуванням Gallup, 52% українців підтримують переговори про припинення війни, порівняно з 27% минулого року. Проте відсутність членства в НАТО залишає Україну без реальних гарантій безпеки.

"Найсильнішою гарантією безпеки є членство в НАТО", - заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас під час візиту до Києва.

Антоніу Кошта, президент Європейської ради, додав, що ЄС буде підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно".

Як діє Росія?

Західні чиновники залишаються скептичними щодо готовності Кремля до переговорів, оскільки Росія продовжує успіхи на полі бою. Москва витрачає величезні ресурси, втрачаючи понад 1000 військових на день, але продовжує активні наступальні дії.

Минулого місяця Сергій Шойгу, секретар Ради безпеки Росії, заявив, що Захід повинен визнати, що Росія виграє війну, і вести переговори. Російські офіційні особи також заявили, що Україні потрібно відмовитися від надії на приєднання до НАТО в рамках будь-якого мирового регулювання.

Деякі українські офіційні особи визнають, що альтернативою вступу в НАТО може бути надання союзникам військової підтримки, яка знадобляться в найближчі роки, щоб мати можливість бортися з Росією. Але Зеленський публічно поскаржився, що допомога Заходу не відповідає обіцянкам оснащення повної армії.

Західні союзники стикаються з фінансовим викликом підтримки України. За словами українських чиновників, Києву знадобиться 120 мільярдів євро військової допомоги наступного року для стримування Росії.

"Витрати можуть виявитися надто великими для західних урядів, особливо якщо адміністрація Трампа скоротить допомогу Україні", - зазначив високопоставлений український чиновник.

Мирні переговори з Росією - новини

Володимир Зеленський раніше заявив, що Трамп і його команда знають позицію України та її "план перемоги", який спрямований на те, щоб поставити її в "сильну позицію" за переговорним столом.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне і для досягнення миру Києву, можливо, доведеться відмовитися від окупованих територій.

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