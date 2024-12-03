На його думку, примус України до поганого мирного договору з Росією посилить позиції Ірану та Китаю.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться з "жахливою загрозою" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з Росією.

В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна "хороша угода", і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу "зрадіють" і почнуть планувати свої власні напади.

"Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", - сказав Рютте.

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Рютте додав, що між Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном існують глибокі військові та економічні зв'язки, а взаємні постачання зброї та грошей підживлюють війни в Україні та на Близькому Сході.

"Той факт, що Іран, Північна Корея, Китай і Росія так тісно співпрацюють один з одним... [означає], що ці різні частини світу, в яких відбуваються конфлікти та якими мають керувати політики, дедалі більше і більше з'єднуються. І є Сі Цзіньпін, який дуже уважно слідкує за тим, що з цього вийде", - зазначив він, явно посилаючись на побоювання, що якщо Росії дозволять захопити значну частину України, лідер КНР може відчути себе сміливіше і застосувати силу проти Тайваню.

Він також додав, що посилення військової підтримки президента України Володимира Зеленського напередодні можливих мирних переговорів важливіше, ніж обговорення того, коли Україні може бути запропоновано членство в НАТО.

"Найголовніше зараз - переконатися, що, коли Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили", - сказав Рютте. - "Для мене це зараз пріоритет номер один".

Мирні переговори з Росією - новини

Володимир Зеленський раніше заявив, що Трамп і його команда знають позицію України та її "план перемоги", який спрямований на те, щоб поставити її в "сильну позицію" за переговорним столом.

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне і для досягнення миру Києву, можливо, доведеться відмовитися від окупованих територій.

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