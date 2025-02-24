Кремль бачить перевагу в тривалих переговорах щодо України і використанні поля бою для формування своїх умов.

Росія не хоче швидкого припинення вогню і планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни.

Як пише The Wall Street Journal, Москва вже має багатий досвід використання військового наступу для поліпшення своєї позиції на переговорах. Цю стратегію Москва застосовувала, починаючи з Сирії та закінчуючи переговорами в Ялті під час Другої світової війни.

Останніми днями здавалося, що політика США рішуче змінюється на користь Росії. Однак втілити це зрушення в угоди за столом переговорів буде непросто. Путін переслідує цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.

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"Усередині Кремля є значні сумніви в тому, що Трамп і його люди розуміють усю складність або складність питань, які необхідно розв'язати", - сказав колишній радник Білого дому з питань Росії Томас Грем.

Успіх на полі бою підстьобує Путіна

"У міру того, як становище Росії на полі бою покращується, росіяни тільки посилюють натиск", - каже Семюел Чарап, старший політолог з американського аналітичного центру Rand. "Я можу тільки уявити, що офіцери генерального штабу намагаються переконати Путіна, що зараз саме час натиснути на газ і домогтися максимальних територіальних захоплень".

При цьому Росія, найімовірніше, наполягатиме на умовах, аналогічних до тих, які вони обговорювали в Стамбулі на початку війни. На тих переговорах Росія зажадала, щоб на українську територію не допускалася іноземна зброя, а збройні сили України були скорочені до певного розміру.

Росія також хоче покласти край обміну розвідданими між Вашингтоном і Києвом, який залишається невизнаним жодною зі сторін і допомагає Україні наносити удари по деяким із найчутливіших російських цілей, сказало джерело видання, обізнане з позицією Росії.

Трамп змінив стратегію

Поки тривають переговори, у США є засоби тиску на Москву, наприклад, посилення обмежень на експорт російської нафти або відправка Києву ще більшої військової допомоги. Однак останнім часом Трамп дає зрозуміти, що віддає перевагу ввічливій розмові, і помічники скорочують згадки про санкції.

За словами Грема, тоді як Трамп намагається укласти швидку угоду з Кремлем, у нього буде два варіанти для просування переговорів - тиснути на Москву або тиснути на Київ. Нещодавня різка критика Зеленського з боку Трампа вказує на те, що він вирішив чинити тиск на Київ - легшу мету з двох, вважає Грем.

Крім того, Путін не хоче, щоб адміністрація Трампа думала, що вона може швидко позбутися Росії як проблеми, рухатися далі й ігнорувати відносини з Москвою.

"Вони хочуть взаємодіяти зі Сполученими Штатами протягом деякого часу", - сказав Грем. "Вони не хочуть, щоб Сполучені Штати або Трамп думали, що це питання двох або трьох місяців, щоб усе зробити, а тепер я просто зосереджуся на Китаї і забуду про росіян".

Переговори про припинення вогню

Раніше прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявила, що президент США Дональд Трамп упевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією, щоб покласти край війні в Україні. При цьому вона зробила припущення, що війна може закінчитися вже наступного тижня.

Однак президент Володимир Зеленський підкреслив, що це зробити неможливо - з гарантіями для України.

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