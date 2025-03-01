За словами президента Польщі, Зеленський має домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав українського лідера Володимира Зеленського повернутися за стіл переговорів зі США, адже вважає, що немає іншої сили у світі, крім цієї країни, яка здатна зупинити агресію РФ. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Дуда додав, що говорив із Зеленським перед його поїздкою до Вашингтона.

"Я передав йому, що, на мою думку, він повинен спокійно вести переговори з президентом Трампом, і ви повинні шукати угоду, спільне рішення. Необхідно повернутися за стіл переговорів. Президент Зеленський повинен сісти за нього і домовитися про рішення, яке зробить Україну безпечною. Ми дбаємо про мир, тому що це також наш інтерес", - підкреслив президент Польщі.

Відео дня

За його словами, були різні спроби закінчити цю війну, яка розпочалася у 2014 році. Впродовж цього часу тривали великі дискусії, однак з цього нічого не вийшло, адже Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

"Відтоді ніхто не знає, як зупинити цю агресію. Дональд Трамп вирішив зробити цю спробу. Я не бачу жодної іншої сили у світі, окрім США, здатної зупинити російську агресію. Їхні можливості непорівнянні. Я сподіваюся, що, по суті, ця політика призведе до того, що цьому буде покладено край", - зазначив Дуда.

Переговори між Зеленським і Трампом - останні новини

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Зеленського помиритися із Трампом. За його словами, президент України має знайти спосіб відновити свої відносини з президентом США та його адміністрацією.

Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розкритикувала адміністрацію Трампа за конфлікт із Зеленським. Вона вважає, що після цих перемовин розпочалася нова ера безжалісності та беззаконня.

"Скандал у Білому домі дав зрозуміти, що заснований на правилах міжнародний порядок і сила закону повинні як ніколи захищатися від могутності найсильнішого. Хто жорстокий агресор, а хто мужній захисник у цій війні проти України, хто злочинець, а хто жертва - це абсолютно не підлягає сумніву, - додала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: