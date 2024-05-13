Вона вірить, що Україна зможе вийти на "позицію сили", яка змусить Москву піти на переговори.

Будь-яка угода, яку Україна укладе з Росією, має передбачати виведення російських військ з її території.

Про це сказала ексзаступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вікторія Нуланд в інтерв'ю Politico. Вона переконана, що Україна зможе досягти "позиції сили", яка зіб'є Путіна з пантелику і змусить сісти за стіл переговорів.

"Якими мають бути територіальні амбіції українського народу, залежатиме від нього самого. Але є речі, які мають екзистенціальне значення. Будь-яка угода, яку вони укладуть у своїх і в глобальних інтересах, має бути угодою, якої Путін буде змушений дотримуватися", - сказала вона, відповідаючи на запитання, чи зможе Україна повернути всі свої території. Відео дня

Нуланд зазначила, що Путін - майстер у тому, що в Штатах називають "rope-a-dope negotiating" (техніка боксерського поєдинку, в якому суперник завдає ударів, що не травмують, дозволяючи супернику видихнутися, - УНІАН).

"Він ніколи не укладає угоду. Це має бути угода, яка гарантує, що, що б не було вирішено щодо Криму, він не може бути ремілітаризований таким чином, щоб стати кинджалом у серце України", - додала Нуланд.

Переговори з Росією: останні новини

Москва від початку повномасштабного вторгнення заявляє, що нібито ніколи не відмовлялася від переговорів про закінчення війни. При цьому українську "формулу миру" вони не приймають, а також відмовляються від участі в "Глобальному саміті миру" у Швейцарії.

Путін заявляв, що РФ піде тільки на переговори, "засновані на реаліях, що склалися". А глава міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що в Україні та на Заході "розмовляти нема з ким".

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