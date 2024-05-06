Лавров назвав формулу миру президента Володимира Зеленського "ілюзорною і русофобською".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вони не відмовляються від переговорів про завершення війни, але одразу ж сказав, що в Україні та на Заході "розмовляти ні з ким".

В інтерв'ю боснійсько-сербському телеканалу "АТВ" він розкритикував "Глобальний саміт миру" у Швейцарії. За його словами, начальник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс обіцяв йому, що на конференції обговорять нові ідеї, засновані на "реалізмі".

"Але Швейцарська Конфедерація вже давно не нейтральна держава. Вона в перших рядах тих, хто підтримує і озброює київський режим. Ця держава займає найжорсткішу позицію по відношенню до Росії, в тому числі в плані введення нових санкцій", - поскаржився Лавров.

Відео дня

Він каже, що зустріч у Швейцарії буде заснована на "відверто ілюзорній і русофобській" українській формулі миру. "Коли наші швейцарські колеги заявляють про бажання покликати Росію на першу конференцію, то вони говорять неправду. Ми не братимемо участі в будь-яких заходах, які так чи інакше просувають "формулу миру" В.А.Зеленського. Це всім давно відомо. Ми всерйоз відкриті до переговорів на основі реалій", - сказав він.

Тут же Лавров назвав "нечесними" заяви про те, що Росія відмовляється від переговорів. Він навів як приклад "мирні" ініціативи Китаю, ПАР і Бразилії.

"Ми будемо продовжувати вирішувати завдання, поставлені в рамках спеціальної військової операції. Демілітаризація України стала необхідним кроком. Це ясно всім перед обличчям тієї войовничої кліки, яка зараз керує в Києві. Денацифікація неминуча - це теж ясно всім. Києвом у расистських законах законодавчо закріплено поняття ідеології нацизму і вшанування тих, хто був засуджений Нюрнберзьким трибуналом", - сказав міністр.

На пропозицію уявити, що Україна і західні партнери хочуть припинити вогонь і сісти за стіл переговорів, він сказав: "Поки що розмовляти немає з ким. Я наводив приклади заяв українського, американського і європейського керівництва, політичного класу. Ніхто з них не готовий до серйозної розмови".

У цьому ж інтерв'ю він звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона в тому, що той "дихає печерною русофобією", щоб спробувати стати лідером у Європі. Також Лавров заявив, що в Україні "заборонили російську мову в усіх сферах: в освіті, засобах масової інформації, культурі і навіть у повсякденному спілкуванні".

Саміт миру у Швейцарії: що відомо

Українську формулу миру було презентовано ще 2022 року, вона складається з 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення військ РФ і припинення бойових дій;

трибунал для винних і компенсація збитків;

протидія екоциду;

гарантії безпеки для України;

фіксація закінчення війни.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться "мирний саміт", на який запросили близько 160 делегацій із різних країн. У Росії відразу заявили, що не збираються брати участь у ньому.

У Швейцарії сказали, що Росію не запрошували, оскільки вона проти цієї ініціативи. При цьому країна вважає, що Москва має бути учасником цього процесу.

Вас також можуть зацікавити новини: