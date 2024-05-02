У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці першого Саміту миру для України, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці.

"15–16 червня на виконання січневої домовленості між президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України", - йдеться у прес-релізі ОП та у повідомленні Зеленського у мережі X.

Зокрема, місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн. Також сказано, що організація Саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів.

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При цьому, засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом Президента для опрацювання Української формули миру.

"Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого й тривалого миру для України згідно зі Статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході", - йдеться у повідомленні.

Водночас, саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже він має важливе значення не лише для України. Ідеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - наголосив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, ці спільні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства.

"Отже, наш спільний глобальний обов’язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - повідомив президент.

Глобальний саміт миру

Як повідомляв УНІАН, Росія має конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні.

На саміті мають розробити дорожню карту закінчення війни на засадах справедливості.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, мирні переговори на Глобальному саміті миру заплановано без участі РФ, оскільки немає сенсу залучати зараз до перемовин державу-агресорку, бо від неї не можна домогтися сумлінних дій.

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