Одним з цих питань буде обмін полонених "всіх на всіх".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в рамках майбутнього Саміту миру у Швейцарії Україна планує порушити три головні питання, одним з яких є обмін полоненими "всіх на всіх". Про це Зеленський розповів під час спілкування з курсантами Нацаакадемії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Він зазначив, що багато хто каже, що обмін "всіх на всіх" можливий лише після завершення війни, але на думку президента, є можливість це зробити раніше, поставивши це питання на саміті миру.

Зеленський також детально розповів, які саме питання Україна планує обговорити на саміті.

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"Це енергетична безпека та ядерна безпека. Далі питання вільного судноплавства – це наша харчова безпека - і неблокування Чорного й Азовського морів. І гуманітарний трек, до якого входить два підпитання – це обмін "всіх на всіх" і повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію".

Президент зазначив, що якщо всі країни, присутні на саміті, підтримають ці перші три питання, то далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх вже в посередництві з країнами з російською стороною.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо

15–16 червня у Швейцарії відбудеться перший Саміт миру для України.

Зеленський наголошував, що на Саміті буде розроблена детальна карта щодо закінчення війни з погляду справедливого миру. Потім цей документ буде опрацьований на технічному рівні. На першому саміті мають вирішити, як змусити Росію рухатись до справедливого миру.

У Швейцарії повідомили, що "на даному етапі" Росію не запрошували, проте вона має бути залучена до обговорення. Водночас у Кремлі заявили, що без участі Росії жодних серйозних очікувань від цього саміту бути не може.

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