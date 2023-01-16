Чоловіка затримали у приватній клініці, де він мав лікуватися.

Поліція Італії заарештувала боса сицилійської мафії "Коза Ностра" Маттео Мессіну Денаро. Він ховався від поліції понад 30 років.

"Маттео Мессіна Денаро заарештовано! Вітаємо поліцію, судову систему, тисячі людей, які щодня працюють у тиші, щоб захистити справедливість", - заявив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто у Twitter.

За даними італійських ЗМІ, карабінери заарештували мафіозі на Сицилії у провінції Трапані. Денаро прибув туди на лікування у приватну клініку.

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Маттео Мессіна Денаро - один з ватажків мафії "Коза Ностра". Він народився в Кастельвітрано, Сицилія, в 1962 році. Його батько був впливовим босом "Коза Ностри".

2002 року Денаро заочно засудили до довічного ув’язнення за те, що особисто вбив або замовив вбивство десятків людей.

Понад 30 років тому він втік від правосуддя в сицилійському Палермо. Під час втечі Денаро, суддя у його справі якраз зустрічався із журналістами для привітання перед початком засідання.

Денаро вважають останнім "хрещеним батьком" сицілійської мафії. У поліції не було жодного його актуального фото. У пошуках допомагав штучний інтелект.

Затримання відомих мафіозі

Деяким мафіозі вдається десятиліттями переховуватися від поліції. Втім, їхні пошуки постійно тривають. Нещодавно у Мадриді затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі-втікача – колишнього главу угруповання "Ндрангета" Доменіко Павільяніті.

Денаро шукали у всьому світі. Інколи його сплутували з іншими людьми. Зокрема, у Нідерландах 54-річного вболівальника Формули-1, британця Марка Л. переплутали з сицилійським босом мафії Матео Мессіної Денаро і затримали за запитом італійських правоохоронців.

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