Злочинець переховувався в Іспанії з підробленими португальськими документами.

У Мадриді затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі-втікача – колишнього главу угруповання "Ндрангета" Доменіко Павільяніті.

Як повідомляє Il Resto del Carlino, він переховувався в іспанській столиці від правосуддя.

За інформацією поліції, підозрюваний перебував в Іспанії з підробленими португальськими документами, при собі у нього було виявлено шість мобільних телефонів та майже 6 тисяч євро.

Операцію з його затримання провели італійські карабінери у співпраці з іспанською поліцією.

Читайте такожForeign Policy: Мафія захоплює владу по всьому світі завдяки COVID-19У січні поточного року прокуратура Болоньї засудила Павільяніті до 11 років 8 місяців в'язниці за мафіозну діяльність, вбивства та організацію наркотрафіку.

Угруповання "Ндрангета": що відомо

"Ндрангета" походить з Калабрії – найбіднішої провінції Італії.

Угруповання вважається однією з найбільш могутніх злочинних організацій у світі, найбільшим імпортером кокаїну в Європу.

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Автор: Катерина Шварц