Нові правила діятимуть з осені.

Норвегія з 1 вересня підвищує вимоги знання мови для іноземців, які хочуть отримати посвідку на постійне проживання.

Як зазначив міністр юстиції та громадської безпеки Астрі Аас-Хансен, вміння розуміти та спілкуватися норвезькою є важливою передумовою для отримання освіти та роботи. В уряді ухвалили рішення підвищити рівень володіння мовою з А1 до А2.

"На рівні А2 людина може розуміти просту повсякденну мову та легко висловлюватися на теми, пов'язані з собою, сім'єю, найближчим оточенням та роботою. Вона може впоратися в простих і рутинних розмовних ситуаціях з прямим обміном інформацією на знайомі теми, якщо співрозмовник говорить повільно і чітко і готовий допомогти".

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Нові правила застосовуватимуться до заяв, поданих після 1 вересня 2025 року. Вони не стосуватимуться іноземців, які документально підтвердять, що не здатні скласти іспит через особливі проблеми зі здоров'ям чи особисті обставини. Також це може стосуватися дорослих з низьким рівнем шкільної освіти або без неї, а також людей похилого віку.

Українці у Норвегії

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Норвегія запровадила схему колективного тимчасового захисту для українців.

У вересні минулого року в міністерстві юстиції повідомляли, що за цей час країна прийняла у себе близько 85 тисяч українців.

Тоді ж у Норвегії ухвалили рішення не надавати автоматично притулок усім жителям західних областей України, оскільки уряд вважає їх безпечними для життя.

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