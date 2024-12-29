Лише 10% біженців хочуть повернутися додому.

Близько 47% опитаних українських біженців у Норвегії стверджують, що не хочуть повертатися в Україну навіть після закінчення війни проти РФ. При чому до країни почали частіше приїзжати хлопці-підлітки з України.

Як пише VG, про це свідчать результати опитування Управління з питань інтеграції та різноманітності (IMDi). Зазначається, що лише 10% біженців хочуть повернутися додому.

Дослідниця Вільде Гернес з Інституту міських та регіональних досліджень (NIBR) при OsloMet каже, що серед українців простежується дві тенденції. По-перше, ті, хто давно в Норвегії, більше хочуть залишитися у цій скандинавській країні. По-друге, є категорія біженців, які нещодавно прибули, але від самого початку хочуть осісти у Норвегії.

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За словами Гернес, серед приїжджих збільшилась кількість хлопців віком 16-17 років. На її думку, це пов’язано з тим, що з 18 років юнаки вже не мають можливості виїхати з України і їм загрожує можлива мобілізація до війська.

У схожому опитуванні в січні 2023 року кожен третій український біженець казав, що хоче залишитися в Норвегії. При цьому понад половина - вагалися.

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Кількість українців, які повернуться з-за кордону після закінчення війни, залежатиме від того, за яким сценарієм вона завершиться. Таку думку висловив старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк.

Як пише El Pais, від шести до десяти мільйонів українців опинилися за кордоном від початку повномасштабної війни. Вони досі там живуть, але Україна виступає за те, щоб повернути громадян "додому " - зокрема, за допомогою таких методів, як припинення допомоги біженцям і закриття доступу до консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.

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