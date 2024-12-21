Однак зроблено це було не свідомо. Схоже, що на певному етапі хтось вкрав вже проплачену рекламну кампанію і підлаштував її під іншого кандидата.

У листопаді ультраправий проросійський кандидат Келін Джорджеску здобув сенсаційну перемогу в першому турі президентських виборів в Румунії. До його неочікуваного успіху, ймовірно причетна одна з партій правлячої коаліції, пише Politico.

До виборів Джорджеску був маловідомим політичним аутсайдером, від якого ніхто не очікував визначних результатів. Однак масована рекламна кампанія в TikTok принесла йому несподівану перемогу в першому турі. Це настільки шокувало румунське суспільство, що зрештою Конституційний суд країни призначив переголосування.

Розслідування румунського порталу snoop.ro показало, що цю рекламну кампанію фінансувала румунська Національно-ліберальна партія, яка вважається правоцентристською. Вона входить до правлячої коаліції, як молодший партнер, тож фактично є партією влади в Румунії.

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Податкова служба Румунії встановила, що ліберали заплатили інфлюенсерам в TikTok за просування хештегу, який використовував ультраправий кандидат Келін Джорджеску у своїй передвиборчій кампанії. Однак тут не все так просто. Ймовірно, на певному етапі сталася помилка, або свідома диверсія.

Національно-ліберальна партія заплатила фірмі Kensington Communication за власну рекламну кампанію в соціальних мережах. Однак у фірмі кажуть, що хештег, який вони мали просувати за цим контрактом, хтось змінив.

Так, планувалося рекламувати хештег #equilibriumseriousness (рівноважна серйозність), але чомусь інфлюенсери отримали завдання просувати хештег #equilibriumverticality (вертикальність рівноваги). Саме під таким гаслом свою кампанію вів ультраправий кандидат Джорджеску.

Фірма також повідомила, що сценарій, який вони розіслали інфлюенсерам для рекламної кампанії, теж був кимось змінений.

"Якщо кампанія була клонована або захоплена на користь того чи іншого кандидата, ми просимо компетентні органи перевірити та вжити необхідних юридичних заходів", – йдеться у заяві Kensington Communication.

Перемога Джорджеску в першому турі виборів в Румунії

Як писав УНІАН, наприкінці листопада в Румунії відбувся перший тур президентських виборах, в якому сенсаційно переміг ультраправий проросійський кандидат, який за всіма опитуваннями вважався аутсайдером.

Це стало настільки великим шоком для румунського суспільства і влади, що суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси виборців. Зрештою Конституційний суд країни скасував результати першого туру і наказав провести переголосування.

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