Таким чином весь виборчий процес буде перезапущено у повному обсязі.

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів, повідомляє rfi.

Таке рішення було ухвалено після термінової наради, де розглядали запити щодо скасування першого туру.

"Суд скасовує на підставі пункту f статті 146 Конституції весь виборчий процес, що стосується виборів президента Румунії", - зазначили у суді.

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Зазначається, що уряд призначить нову дату виборів, а виборчий процес відновлять у повному обсязі. У своїй заяві суд заявив, що процедури вільних виборів не було дотримано.

Відомо, що у запитах наводилися розсекречені документи, за якими кампанія проросійського кандидата Келіна Георгеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії.

Вибори президента в Румунії - останні новини

Раніше повідомлялось, що Конституційний суд Румунії відклав ухвалення рішення щодо визнання результатів виборів президента країни. Як стало відомо, кандидат від консерваторів Крістіан Терхес звернувся до суду з проханням анулювати результати голосування.

Зазначається, що за результатами, які оголосила ЦВК країни, переможцем першого туру виборів став праворадикал Келін Георгеску, який підтримує режим президента РФ Володимира Путіна та заявляє, що за війною в Україні стоїть "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс.

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