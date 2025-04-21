Конте вважає, що цей план не приносить спільної вигоди всім країнам.

Колишній прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який тепер перебуває в опозиції, і його партія "Рух 5 зірок" виступають проти плану переозброєння ЄС. Політик вважає, що цей план не тільки не принесе користі Європі, а й посприяє її розпаду.

"Це не загальноєвропейський оборонний проєкт, який ми б підтримали і який дав би змогу домогтися економії на масштабі та раціоналізувати військові витрати. 800 мільярдів витрачаються даремно, дозволяючи кожній країні озброюватися самостійно, за допомогою стимулів. І одна з країн, яка могла б отримати більшу вигоду, яка хоче стати військовою наддержавою, – це Німеччина, яка має великий фіскальний потенціал, якого немає в інших країн", – пояснив він в інтерв'ю El Pais.

Конте підкреслив, що цей план не приносить спільної вигоди всім країнам. Він нагадав, що в Італії високий державний борг. За його словами, план переозброєння може призвести до того, що низка країн зможе збільшити свій ВВП завдяки виробництву танків і ракет, тоді як інші держави збільшать держборг і відстануть.

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"Ба більше, якщо країна використовує фонди згуртування для озброєння, вона не зможе використовувати їх для скорочення нерівності, і під час подальшого перерозподілу коштів вона поглине набагато більше, на шкоду тим, хто вирішив не використовувати їх для озброєння. Виникне ще більша асиметрія. І я додам: Німеччина вирішила стати військовою наддержавою, Франція вже стала. За останніми опитуваннями, AFD є провідною партією і може стати урядом, в основі ідеології якого лежить воля до влади, до гноблення. Хіба це та Європа, яку ми хочемо? Щоб виправдати весь цей план, вони роблять акцент на тому, що Росія хоче вторгнутися в Європу, що вона являє собою загрозу", – продовжив він.

При цьому Конте підкреслив, що "абсолютно засуджує" російську агресію в Україні. Він заявив, що поведінка російського диктатора Володимира Путіна суперечить міжнародному праву, і цьому треба протистояти.

"Але ми обманюємо наших громадян ілюзією, що забезпечимо більшу безпеку, озброївши кожну державу, не визнаючи, що військова стратегія, що застосовувалася досі, провалилася. Я вважаю, що найкращою гарантією процвітання для наших громадян є діалог, дуже складний діалог, який ми не можемо довірити одному [Дональду] Трампу. Ми повинні самі сісти за стіл переговорів і побудувати горизонт миру, не розпалюючи спіраль, що веде до війни", – резюмував італійський політик.

План переозброєння ЄС: що треба знати

Країни ЄС хочуть переозброїтися на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Євросоюз анонсував амбітний план із бюджетом у 800 мільярдів євро.

Держави-члени блоку отримають, зокрема, додаткові 150 млрд євро позик для інвестицій в оборону. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зазначила, що кошти, виділені за ініціативою ЄС SAFE, мають бути витрачені насамперед на компоненти зброї, які виготовлені в Євросоюзі та Україні.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що лідерство в цьому питанні має взяти на себе Швеція. За його словами, ця країна має сильну оборонну промисловість і вже проводить масштабне переозброєння.

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