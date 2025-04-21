Там кажуть, що мають мало часу на це.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Швеція має взяти на себе лідерство у розбудові оборонного потенціалу Європи.

Як передає SVT Nyheter, ця заява пролунала під час його візиту до Швеції, де він провів переговори з урядом та представниками оборонної промисловості. Обговорювалося й те, що європейська оборонна промисловість не має спільного ринку, тому країни витрачають великі суми грошей за її межами.

Під час візиту до міста Карлскоґа єврокомісар відвідав виробництво боєприпасів, а також побачив, що може виробляти шведська компанія Saab виробляти:

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"Швеція має дуже сильну оборонну промисловість і проводить масштабне переозброєння, тому вона є гарним прикладом для інших країн-членів... У нас мало часу на розбудову нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що Росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року".

Європа переозброюється

Як відомо, Європа активно переозброюється на тлі зростання безпекових загроз, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Країни ЄС та НАТО переосмислюють свої оборонні стратегії та збільшують інвестиції у військові бюджети.

Крім того, Європа більше не покладається виключно на оборонну "парасольку" Сполучених Штатів Америки. Війна в Україні стала сигналом, що агресія в Європі можлива, і потрібно бути готовими до захисту своїх кордонів та цінностей.

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