План складається з пʼяти пунктів і спрямований зокрема й на підтримку України.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час прес-конференції анонсувала план "Переозброєння Єропи", який дозволить мобілізувати близько 800 млрд євро на оборонні витрати Європи та допомогу Україні.

"Ми живемо в епоху переозброєння. І Європа готова суттєво збільшити витрати на оборону як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти, так і для підтримки України, а також для вирішення довгострокової потреби взяти на себе більше відповідальності за нашу власну європейську безпеку", – сказала очільниця Єврокомісії.

Вона також додала, що надіслала цей план лідерам країн перед засіданням Європейської Ради, яке пройде 6 березня. Сам план пропонує використати всі фінансові важелі, які є у розпорядженні Європи, аби допомогти державам-членам оперативно збільшити витрати на оборонний потенціал зараз і протягом цього десятиріччя.

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"У цьому плані є п’ять пунктів. Перша частина цього плану "Переозброїти Європу" полягає в тому, щоб розв’язати використання державного фінансування для оборони на національному рівні… Ми будемо пропонувати активувати національне положення про вихід із Пакту стабільності та зростання. Це дозволить державам-членам значно збільшити свої витрати на оборону, не запускаючи процедуру надмірного дефіциту", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що збільшення країн-членів ЄС інвестицій в оборону промисловість на на 1,5% ВВП дозволить створити фіскальний простір у розмірі близько 650 млрд. євро протягом чотирьох років. Ще один інструмент надасть додаткові 150 млрд євро позик державам-членам для інвестицій в оборону.

"Йдеться про те, щоб витрачати краще і витрачати разом. І ми говоримо про пан’європейські сфери можливостей, як, наприклад, протиповітряна та протиракетна оборона, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники та системи боротьби з безпілотниками, а також для задоволення інших потреб, наприклад, від кібер-до військової мобільності. Це допоможе державам-членам об’єднати попит і купувати разом. І, звичайно, з цим обладнанням країни-члени можуть значно посилити свою підтримку Україні", – додала фон дер Ляєн.

Інвестиції Європи в оборонну промисловість

У січні президент України Володимир Зеленський закликав Європу збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Він також закликав Європу навчитися повністю піклуватися про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її.

Тим часом Bloomberg зазначає, що Європа реагує на погрози США стосовно виходу з НАТО та планує збільшувати свої оборонні бюджети. Журналісти зазначають, що такі плани мають дві проблеми. Перша – оборонна промисловість Європи недостатньо розвинена та не готова до швидкого переозброєння. А друга полягає в тому, що запаси озброєнь у Європі були майже вичерпані через допомогу Україні у війні проти РФ.

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