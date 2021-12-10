Новий власник заплатив за неї 471 тисячу доларів.

На аукціоні Heritage Auctions у Сполучених Штатах Америки за рекордно високу ціну продали перше видання книги про Гаррі Поттера.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Книгу Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь" виставив на аукціон американський колекціонер.

У 1997 році перше видання вийшло в Британії тиражем всього в 500 примірників.

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Відзначається, що це світовий рекорд для художнього твору, випущеного в двадцятому столітті.

"Гаррі Поттер" - це серія з 7 фантастичних романів Джоан Роулінг про пригоди юнака, який дізнався у віці 11 років, що він є чарівником.

Раніше повідомлялося, що на HBO Max вийде спецэпизод, присвячений 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь". У ньому знялися Деніел Редкліфф, Емма Вотсон, Руперт Грін та інші відомі актори.

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Автор: Людмила Жерновська