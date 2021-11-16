У ньому глядачі побачать Деніела Редкліффа, Емму Вотсон і Руперта Гріна.

Американський інтернет-сервіс HBO Max представив тизер спецепізоду, присвяченого 20-річчю виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Він опублікований на Youtube-каналі HBO.

Спеціальний епізод, присвячений 20-річчю Гаррі Поттера отримав назву "Повернення в Хогвартс".

Актори Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Вотсон разом з режисером Крісом Коламбусом повернуться в Хогвартс, щоб відсвяткувати річницю виходу першого фільму франшизи.

Читайте такожScorpions випустив нову пісню (відео)"Повернення в Хогвартс" розповість чарівну історію за допомогою абсолютно нових докладних інтерв'ю і бесід з акторами, запрошуючи шанувальників в чарівну подорож по одній з найулюбленіших частин серії", - йдеться в повідомленні.

Також у спеціальному епізоді з'являться Хелена Бонем Картер, Роббі Колтрейн, Рейф Файнс, Гері Олдман, Імельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс Фелпс, Олівер Фелпс, Марк Вільямс, Бонні Райт, Альфред Енох, Метью Льюїс, Еванна Лінч та інші.

Спецепізод вийде на HBO Max 1 січня 2022 року.

Серія фільмів про Гаррі Поттера

"Гаррі Поттер" - це серія з 7 фантастичних романів Джоан Роулінг про пригоди юнака Гаррі Поттера, який дізнався у віці 11 років, що він є справжнім чаклуном, і його друзів в школі чарівництва і чаклунства Хогвартс і за її межами.

Книги і фільми про школу чарівництва отримали неймовірну популярність і зібрали величезну аудиторію фанатів з усього світу.

Автор: Людмила Жерновська