Після виходу екранізації перших фільмів про юного чарівника кафе стало популярним серед фанатів.

У Шотландії згоріло кафе The Elephant House, в якому Джоан Роулінг писала книгу Гаррі Поттер і філософський камінь.

Про це повідомляє ВВС.

Пожежа сталася ще 24 серпня 2021 року. Саме в цьому закладі письменниця працювала над першою книгою культового роману. Після виходу екранізації перших фільмів про юного чарівника кафе стало популярним серед фанатів.

В результаті сильної пожежі приміщення кафе було практично повністю знищено. Водночас власник кафе Девід Тейлор зазначив, що йому вдалося врятувати столик Роулінг, за яким вона завжди сиділа.

"На щастя, я знайшов столик Роулінг серед завалів. Хоча вода і дим його пошкодили, він був у задній кімнаті, тому його вдалося врятувати. Я відправлю його на реставрацію", - заявив Тейлор.

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Нагадаємо, рідкісний екземпляр книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" продали на аукціоні Tennants в Британії за дивовижною ціною - 80 000 фунтів стерлінгів (майже 111 тисяч доларів або 2,9 мільйона гривень). Це один з 500 примірників з першого тиражу, який вийшов у світ в 1997 році.

"Гаррі Поттер" - це серія з 7 фантастичних романів Джоан Роулінг про пригоди юнака Гаррі Поттера, який дізнався у віці 11 років, що він є справжнім чаклуном, і його друзів в школі чарівництва і чаклунства Хогвартс і за її межами.

Книги і фільми про Гаррі Поттера отримали неймовірну популярність і зібрали величезну аудиторію фанатів з усього світу.

Автор: Денис Прядко