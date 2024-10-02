Угорщина вважає цю ідею "небезпечною".

Європейський Союз розглядає можливість відправки військових радників до України, але Угорщина виступає категорично проти. Про це у відеозверненні повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

За його словами, ЄС має намір не лише продовжити ще на два роки свою місію військової допомоги Україні, але також нібито хоче надіслати своїх військових радників. Вони начебто мають допомогти у реалізації навчальних програм.

На думку Сіярто, відправка радників в Україну є "небезпечною пропозицією". Також він повідомив, що Угорщина вже офіційно попередила ЄС у своєму небажанні підтримувати цю ідею.

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"Ми точно не підтримаємо, ми не віддамо свій голос за це, війна має закінчитися […] Ми не підтримуємо жодну ініціативу, яка збільшує ризик ескалації війни, тому ми сказали їй ні", — заявив Сіярто.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між Україною та Росією. Минулого тижня в Нью-Йорку за лаштунками ООН Орбан провів "інтенсивні" переговори з лідерами Китаю і Бразилії, щоб ініціювати мирний саміт між президентом України Володимиром Зеленським і російським правителем Володимиром Путіним.

Також ми розповідали про скандал в офісі Орбана через війну в Україну. Проросійський уряд Угорщини так загрався в "миротворців", що керівник канцелярії Орбана назвав "безвідповідальним" рішення України оборонятися від агресії РФ. Він також запевнив, що у разі нападу на Угорщину уряд Орбана так чинити не буде.

Після цього Орбану довелося спростовувати заяву свого підлеглого.

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