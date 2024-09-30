Прем’єр-міністр Угорщини провів переговори з лідерами Китаю та Бразилії в кулуарах ООН.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення "мирного" саміту між Україною та Росією. Про це пише Die Weltwoche.

За даними видання, минулого тижня в Нью-Йорку за лаштунками ООН Орбан провів "інтенсивні" переговори з лідерам Китаю і Бразилії, щоб ініціювати мирний саміт між президентом України Володимиром Зеленським і російським правителем Володимиром Путіним:

"Орбан організував підтримку своїх планів загалом п’ятнадцятьма країнами, "друзями миру". Зараз обговорюється місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії також візьмуть участь Франція та Швейцарія".

При цьому ЗМІ зазначає, що керівництво Європейського Союзу дратують поїздки Орбана за кордон. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень, адже він не може вести переговори від імені ЄС. З іншого боку, Орбан, який ще кілька місяців буде президентом Ради ЄС, вважає, що він веде дослідження, а не переговори.

"Орбан, схоже, сповнений рішучості завершити свої мирні переговори. Як він сказав (виданню - УНІАН), його мета — повернути європейцям активну роль і визначити курс перед виборами в США. Оскільки Київ і Москва не особливо бажають вести переговори, міжнародний тиск тепер має призвести до прориву для припинення вогню. Це, безсумнівно, було б переворотом. Інші політики вже отримували Нобелівські премії за дрібниці", - йдеться у статті.

Останні заяви Орбана

На початку вересня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів про стосунки із Зеленським після поїздки до Москви. За його словами, він виступає за зустріч українського президента та кремлівського правителя.

Як сказав Орбан, "якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою".

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