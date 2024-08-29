Він звернувся до західних лідерів із закликом.

Україна досі не отримала всі зенітні ракетні комплекси Patriot, які їй раніше пообіцяли надати західні партнери.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час поїздки на зустріч з міністрами закордонних справ країн Євросоюзу у Брюсселі. Вони разом з високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем поспілкувалися з журналістами.

"Я закликаю всі країни, які кілька місяців тому пообіцяли надати системи Patriot, нарешті надати їх. Вони є, вони готові. Немає лише остаточного зеленого світла на відправлення. Які б не були причини, це пора зробити", - закликав Кулеба, нагадавши про останній масований обстріл України. Відео дня

Затримки західної допомоги

Як повідомляв УНІАН, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери не реалізували повністю допомогу, про яку "гучно" оголошували раніше. Також це стосується посилення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, на початку липня президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив, що Північноатлантичний Альянс надасть України п'ять засобів протиповітряної оборони та десятки різних тактичних систем.

Вас також можуть зацікавити новини: