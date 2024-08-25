Деякі гучні обіцянки допомоги Україні місяцями не реалізуються повністю, - президент

Деякі партнери досі повністю не реалізували оборонні пакети, які публічно обіцяли надати українському війську.

Про це у вічерньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. "Наразі ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів для України, які місяцями не реалізуються повністю. Ми маємо також і домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання", - пояснив він.

Президент додав, що для рішення "Великої сімки" про 50 мільярдів від російських активів потрібен реальний механізм, щоб вже цього року використати їх на підтримку України. Крім того, необхідно уникнути затримок у логістиці для оборони.

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"Я дякую всім нашим партнерам, які справді допомагають, усім лідерам, які працюють разом із нами заради більш надійного нашого захисту, більш надійних наших позицій. Але час означає втрати. Що довше ми змушені очікувати, то більше шкоди встигне завдати Росія. І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини – саме про це", - зазначив Зеленський.

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