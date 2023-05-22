Через тринадцять років після втрати ніг в Афганістані Харі довів, що інвалідність не є перешкодою для здійснення мрій.

44-річний альпініст та ветеран війни в Афганістані, уродженець Непалу Харі Будха Магар, якому ампутували обидві ноги вище коліна, піднявся на Еверест. Він став першою людиною з протезами обох ніг, яка змогла підкорити цю гору висотою майже 9 тисяч метрів, повідомляється на його сторінці в Instagram.

"Близько 15:00 19 травня Харі переможно піднявся на вершину найвищої гори в світі і став першою людиною в історії з двічі ампутованими вище коліна ногами, що піднялася на Еверест. Через тринадцять років після втрати ніг в Афганістані Харі довів, що інвалідність не є перешкодою для досягнення вершини 8849 метрів", – йдеться в повідомленні.

Сходження відбувалося за участі команди непальських альпіністів світового класу. Гроші на це сходження Харі збирав за допомогою краудфандингу. У цьому його підтримали 30 організацій та понад 600 осіб.

Відео дня

Коментуючи свій надзвичайний вчинок, Харі зазначив, що у такий спосіб хотів показати людям, що незалежно від їхніх вад, вони можуть здійснювати свої мрії.

"Це було важко. Важче, ніж я міг собі уявити. Нам просто потрібно було продовжувати і прагнути до вершини, незалежно від того, наскільки це боляче або скільки часу це займає. Якщо я зможу піднятися на вершину світу, то будь-хто, незалежно від своєї вади, зможе досягти своєї мрії. Незалежно від того, наскільки великі ваші мрії, незалежно від того, наскільки складною є ваша інвалідність, з правильним мисленням все можливо. Коли справи ставали дуже важкими, думка про мою дивовижну сім’ю та всіх, хто допоміг мені піднятися на гору, підштовхувала мене до вершини. Без підтримки такої кількості людей ця експедиція просто не була б можливою", – сказав він після підкорення Евересту.

Сходження на Еверест - цікаві новини

У 2019 році Китай та Непал домовилися про спільне вимірювання довжини Евересту. В 2020 році стало відомо, що найвища гора у світі Еверест на 0,86 м вище, ніж було офіційно розраховано раніше.

Чимало українців підкорювали цю гору. Приміром, в 2021 році 55-річний львівський підприємець Ігор Яськевич піднявся на неї з другої спроби та став другим в історії львів’янином, який підкорив Еверест.

Загалом з 1982 по 2022 роки на найвищій вершині світу побували 27 наших земляків.

Вас також можуть зацікавити новини: