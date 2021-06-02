Піднятися на вершину львів'янину Ігорю Яськевичу вдалося з другої спроби.

55-річний львівський підприємець Ігор Яськевич став другим в історії львів’янином, який підкорив найвищу вершину світу – гору Еверест, висота якої становить 8848 м.

Піднятися на гору альпіністуі вдалося з другої спроби, це сталося вночі 24 травня, повідомила прес-служба Львівської обласної держадміністрації.

Ігор Яськевич піднімався на Еверест разом з іншими українськими альпіністами. Перша спроба піднятися на гору була у неділю, 23 травня. Але на півдорозі виявилося, що у кисневих балонах Яськевича було замало кисню, тому йому довелося спускатися назад.

І вже наступного дня, 24 травня, львів’янин таки піднявся на найвищу гору світу. Це відбулося вночі о 02:35.

Читайте такожГора Еверест виявилася вищою, ніж вважалосяДружина альпініста Лариса Яськевич розповіла ZAXID.NET, що її чоловік захоплюється альпінізмом лише два роки. «За цей час він вже встиг піднятися на Монблан, Арарат, Кіліманджаро, і от Еверест йому вдалося підкорити», – додала вона.

Першим львів’янином, який зійшов на Еверест був Роман Городечний. Це відбулося у травні 2018 року. Загалом Еверест підкорили вже 30 українців.

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Автор: Ірина Погоріла