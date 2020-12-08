Найвища гора у світі Еверест на 0,86 м вище, ніж було офіційно розраховано раніше.
Читайте такожУ Таллінні відкрився музей заборонених книгДо такого висновку прийшла влада Непалу і Китаю, пише BBC.
Досі країни розходилися в думках, чи варто додавати до висоти снігову шапку зверху. Нова висота становить 8848,86 м (29 032 фути).
Країни домовилися про спільний вимір у 2019 році. У Міністерстві закордонних справ і департаменті досліджень Непалу заявили, що геодезисти з обох країн узгодили нову висоту.
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