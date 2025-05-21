34-річний Петро Починок є громадянином України.

Поліція Великої Британії заарештувала третього підозрюваного у справі про підпали об'єктів, пов'язаних із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Як пише Mirror, за даними поліції, він є громадянином України.

Скотланд-Ярд повідомив, що 34-річний Петро Починок "обвинувачується у змові з метою вчинення підпалу з наміром наразити на небезпеку життя".

Повідомляється, що Починок звинувачується у змові з першими двома підозрюваними, 26-річним громадянином Румунії Станіславом Карп'юком та 21-річним українцем Романом Лавриновичем, у "пошкодженні пожежею майна, що належить іншій особі".

Відео дня

Починок був заарештований у понеділок у районі Челсі і постане перед лондонським судом пізніше в середу.

"Обвинувачення, яке було санкціоноване Королівською прокурорською службою, відноситься до періоду з четверга 17 квітня до вівторка 13 травня цього року, протягом якого сталося три інциденти - пожежа автомобіля в NW5 у четвер 8 травня, пожежа біля входу у власність в N7 в неділю 11 травня та пожежа за житловою адресою в NW5 рано вранці в понеділок 12 травня. Усі вони пов'язані з високопоставленою публічною фігурою, і тому співробітники Управління по боротьбі з тероризмом столичної поліції очолили розслідування пожеж", - зазначає поліція.

Лавринович постав перед судом у п'ятницю і був поміщений під варту до подальшого слухання в Олд-Бейлі, призначеного на 6 червня. Карп'юк постав перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок і також був поміщений під варту.

Пожежі, пов'язані зі Стармером

Уночі 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера сталася пожежа. Йдеться про будинок, яким його сім'я володіє з 2004 року і де проживала до того, як Стармер став прем'єром і переїхав на Даунінг-стріт.

Також на тій вулиці стався підпал автомобіля, а кількома днями пізніше горіло й біля дверей ще одного будинку, який також пов'язують із британським прем'єр-міністром.

Батько затриманого у справі про підпали українця Романа Лавриновича стверджує, що його син любив Британію і мав повністю проукраїнські погляди.

Також наступного дня після арешту Лавриновича затримали ще одного підозрюваного.

Вас також можуть зацікавити новини: