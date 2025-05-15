Розслідування очолюють співробітники контртерористичного командування поліції Лондона.

У серії підпалів обʼєктів, що повʼязані з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, звинувачують 21-річного громадянина України на імʼя Роман Лавринович. Про це повідомляє Sky News.

Вже у пʼятницю, 16 травня, чоловік має постати перед Вестмінстерським магістратським судом, повідомляють правоохоронці. Розслідування очолюють співробітники контртерористичного командування поліції Лондона.

Українця підозрюють у причетності до низки інцидентів. Зокрема, в понеділок сталася пожежа в будинку в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, де Стармер жив зі своєю сім'єю до того, як став прем'єр-міністром. Вогнем було пошкоджено вхід до будинку, але ніхто не постраждав.

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Також минулого четверга на тій самій вулиці було підпалено автомобіль, а в неділю пожежа сталася біля вхідних дверей будинку, переобладнаного під квартири в Іслінгтоні. Цей обʼєкт теж пов'язують з британським прем'єр-міністром.

Пожежа в будинку Стармера

В ніч проти понеділка, 12 травня 2025 року, 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в північному Лондоні сталася пожежа.

Цей будинок Стармер разом із дружиною придбали ще в 2004 році, заплативши за нього 650 тисяч фунтів стерлінгів. Родина перебралася на Даунінг-стріт, коли Стармера було призначено на премʼєр-міністром.

Днями стало відомо, що поліція затримала 21-річного чоловіка. Проте його особистість чи громадянство не розкривалися.

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