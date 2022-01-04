Перша пожежа, що почалася вранці в неділю, призвела до обвалення даху нового крила.

У столиці Південно-Африканської Республіки Кейптауні в комплексі, де розташовані дві палати національного парламенту, сьогодні, 3 січня, спалахнула нова пожежа.

Про це повідомляє Reuters.

"Пожежно-рятувальна служба підтверджує, що в будівлі парламенту спалахнула пожежа. Горить порожнеча під дахом Національної Асамблеї", - заявив у понеділок у другій половині дня представник міських пожежних служб.

Перша пожежа, що почалася вранці в неділю, призвела до обвалення даху нового крила. Дах Старого крила, яке побудовано в 1884 році і в якому знаходиться Верхня палата Національної Асамблеї провінцій, також частково обвалився.

Читайте такожБайден не міг вийти з літака близько півгодини: що сталося (відео)Однак, важливі розділи, включаючи музей з творами мистецтва та об'єктами культурної спадщини, були врятовані, як і вишитий гобелен, що розповідає історію Східно-Капської провінції, на першому поверсі старої будівлі Асамблеї, заявили офіційні особи.

Поліція звинуватила 49-річного чоловіка в підпалі та інших злочинах, включаючи крадіжку. За словами правоохоронців, підозрюваний потрапив до парламенту через вікно в одному з офісів.

Як повідомляв УНІАН, 2 січня в Кейптауні в результаті сильної пожежі обвалився дах парламенту ПАР.

Вас також можуть зацікавити новини: