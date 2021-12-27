Десмонд Туту був нагороджений Нобелівською премією миру в 1984 році.

Англіканський архієпископ Десмонд Туту, який отримав Нобелівську премію миру за свою боротьбу проти апартеїду, помер 26 грудня в Кейптауні.

Він помер на 91-му році життя. Про це повідомляє The Washington Post.

За словами Роджера Фрідмана, представника Фонду інтелектуальної власності архієпископа Десмонда Туту, причиною смерті стали ускладнення від раку.

Читайте такожУ Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії миру 2021: хто перемігАрхієпископу Туту діагностували рак простати ще в 1997 році. За останні кілька років його кілька разів госпіталізували через виникнення інфекцій, пов'язаних з лікуванням раку.

Довідка УНІАН. Десмонд Мпіло Туту, син шкільного вчителя і прачки, народився 7 жовтня 1931 року в невеликому золотодобувному містечку в Трансваалі, серці Південної Африки. Він хотів стати лікарем, але його сім'я не могла дозволити собі медичну освіту.

Після закінчення Університету Південної Африки в 1954 році він пішов по стопах батька, викладаючи в середній школі.

Отримавши ступінь бакалавра богослов'я і ступінь магістра богослов'я в Королівському коледжі в Лондоні, архієпископ Туту кілька років викладав у Південній Африці і працював в Англії адміністратором у Фонді теологічної освіти, який керував фондами стипендій Всесвітньої Ради Церков.

Він був призначений першим чорношкірим англіканським деканом Йоганнесбурга в 1975 році, єпископом Лесото через рік і генеральним секретарем Південноафриканської Ради Церков в 1978 році.

Він використовував свою позицію в Раді, щоб стати високопоставленим представником расової рівності та ненасильства. Коли з 1984 року хвилювання чорношкірих поширилися по країні, його офіс в Хотсо Хаус в центрі Йоганнесбурга став нервовим центром визвольного руху, в якому розміщувалося безліч організацій, які виступають проти апартеїду, включаючи профспілки і низові громадські організації. За свої зусилля він був нагороджений Нобелівською премією миру в 1984 році.

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