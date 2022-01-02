Сьогодні, 2 січня, розпочалася пожежа у будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки в Кейптауні.
Про це повідомляє AFP.
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"Загорівся дах, а також горить будівля Національної Асамблеї", — повідомив прес-секретар міської служби з надзвичайних ситуацій.
Район навколо будівлі парламенту оточений.
Видно клуби густого диму та відкрите горіння.
Розпочато розслідування причин виникнення пожежі.
— L. Sojini (@lungstagangsta) January 2, 2022
The parliamentary building in Cape Town was on fire on Sunday morning and according to media reports, large flames and a huge column of smoke were seen at around 5:30 am. #AlgoaFMNewshttps://t.co/qD83if00AUpic.twitter.com/WWM8YmAesu— AlgoaFMNews (@AlgoaFMNews) January 2, 2022
Пожежа в Колорадо:
31 грудня 2021 року в американському штаті Колорадо лісова пожежа знищила сотні житлових будинків. Через вогняну стихію десятки тисяч людей змушені були залишити свої будинки.