Район навколо будівлі парламенту оточений / Фото news.yahoo.com

Сьогодні, 2 січня, розпочалася пожежа у будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки в Кейптауні.

Про це повідомляє AFP

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"Загорівся дах, а також горить будівля Національної Асамблеї", — повідомив прес-секретар міської служби з надзвичайних ситуацій.

Район навколо будівлі парламенту оточений.

Видно клуби густого диму та відкрите горіння.

Розпочато розслідування причин виникнення пожежі.

Пожежа в Колорадо:

31 грудня 2021 року в американському штаті Колорадо лісова пожежа знищила сотні житлових будинків. Через вогняну стихію десятки тисяч людей змушені були залишити свої будинки.