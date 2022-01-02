Район навколо будівлі парламенту оточений. Видно клуби густого диму та відкрите горіння.

Сьогодні, 2 січня, розпочалася пожежа у будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки в Кейптауні.

Про це повідомляє AFP.

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"Загорівся дах, а також горить будівля Національної Асамблеї", — повідомив прес-секретар міської служби з надзвичайних ситуацій.

Район навколо будівлі парламенту оточений.

Видно клуби густого диму та відкрите горіння.

Розпочато розслідування причин виникнення пожежі.

The parliamentary building in Cape Town was on fire on Sunday morning and according to media reports, large flames and a huge column of smoke were seen at around 5:30 am. #AlgoaFMNewshttps://t.co/qD83if00AUpic.twitter.com/WWM8YmAesu — AlgoaFMNews (@AlgoaFMNews) January 2, 2022

Пожежа в Колорадо:

31 грудня 2021 року в американському штаті Колорадо лісова пожежа знищила сотні житлових будинків. Через вогняну стихію десятки тисяч людей змушені були залишити свої будинки.