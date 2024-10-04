Бортніков заговорив про загрозу замахів на представників держвлади.

Директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков назвав підрив пейджерів та рацій членів "Хезболли" у Лівані та Сирії прямою загрозою безпеці країн СНД.

Як пише російський Інтерфакс, ця заява прозвучала на 55-му засіданні Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб країн Співдружності незалежних держав. Очільник ФСБ сказав, що "противник" може використосувати електроніку для замахів на представників держвлади:

"Результати робіт спецслужб противника зі збору відомостей про вразливість інформаційних ресурсів і конспіративного впровадження "закладок" можуть бути використані не тільки для руйнування критичної інформаційної інфраструктури, а й для організації замахів на представників державної влади за допомогою переносної електроніки в потрібний момент.

Вибухи пейджерів

Нагадаємо, в середині вересня у Лівані та Сірії масово здетонували пейджери членів "Хезболли". Угруповання звинуватило в атаці Ізраїль, однак там заявили, що ті мають багато ворогів.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела писали, що за цими вибухами може стояти Ізраїль. Складну операцію могли готувати щонайменше протягом 15 років.

У Міністерстві закордонних справ Росії "рішуче засудили" масовий підрив пейджерів, назвавши його "черговим актом гібридної війни проти Лівану".

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