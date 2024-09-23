Підозрюється, що за цим стоїть російська пропаганда.

Підроблені новинні сайти, зареєстровані у Великій Британії, які виглядають як надійні британські ЗМІ, імовірно поширюють дезінформацію про західні компанії, що працюють в Україні, Як пише The Guardian, підозрюють, що за цим стоїть російська пропаганда.

Зазначається, що публікації сайтів londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk було підхоплено і поширено в Україні, "де британські ЗМІ мають репутацію надійних і таких, що заслуговують на довіру", зазначає видання.

Використання сайтів було відзначено американською фірмою Sarn, яка працює в Україні в секторах енергетики та військової техніки. Вона заявила, що статті на двох сайтах неправдиво звинувачували її в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розкраданнях. Армен Агас, заступник голови Sarn, сказав, що компанія категорично відкинула "безпідставні та повністю фейкові новини", які, за її словами, "розповсюджували" сайти під заголовком: Зброя, гроші та Sarn: як чесько-американська група привласнила Україну.

Відео дня

"Ми вважаємо, що зазнали нападок через нашу роботу з економічного розвитку в Україні під час конфлікту", - додав він.

Зазначається, що контент на сайтах, швидше за все, був згенерований ШІ, тоді як аналіз лінгвіста, найнятого Sarn, показав, що оригінальний текст був створений російськомовним автором.

При цьому статті були підписані ім'ям справжнього британського журналіста, однак він заявив, що нічого не знав про історію, яку він мав написати для londoninsider.co.uk.

Унаслідок цього в Британії лунають заклики до парламентаріїв внести зміни до законодавства, щоб змусити зареєстровані в Британії новинні сайти розкривати інформацію про власників, як це відбувається в ЄС.

При цьому компанія NewsGuard, яка прагне протистояти дезінформації шляхом вивчення й оцінювання новинних сайтів, виявила, що неправдиві розповіді про Україну та її союзників уже поширювалася в мережі до вторгнення в лютому 2022 року.

"Компанія заявила, що розвінчала понад 250 неправдивих історій, пов'язаних із війною між Росією та Україною, і виявила 627 сайтів, що поширюють ці міфи. Неправдиві історії варіювалися від пропагандистських тверджень про те, що повідомлення про масові вбивства, скоєні російськими військами в таких місцях, як Буча, були "інсценіровані", до тверджень про те, що нацистська ідеологія рухає політичним керівництвом України", - пише Guardian.

Російська пропаганда

Як писало видання Politico, Росія проводить у Європі масштабну інформаційно-психологічну операцію, і чи не найуспішніше вона проходить у Німеччині.

Зокрема, росіяни широко використовують так звані домени-двійники для розповсюдження фейкових статей та контенту, створеного так, наче вони походять з авторитетних західних ЗМІ. Зокрема, росіяни роблять фейкові сайти Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi та інших.

Вас також можуть зацікавити новини: