Росія провадить широкомасштабну операцію інформаційно-психологічного впливу на Європу.

Росія проводить в Європі масштабну інформаційно-психологічну операцію, і чи не найуспішніше вона проходить в Німеччині. Про це пише Politico.

У середу американське ФБР висунуло двом російським громадянам звинувачення у спробах вплинути на американські вибори. Поданий до суду і таким чином оприлюднений набір матеріалів засвідчив, що в Європі розгортається кампанія з маніпулювання політиками, бізнесменами, журналістами та іншими впливовими особами.

У 277-сторінковому досьє детально описано плани Росії завоювати серця та уми європейців. Зокрема там містяться посилання на інструкції російського "Агентства соціального дизайну", які дають розуміння російських методів. З метою посварити Європу за Америкою та підірвати підтримку України, самі ж росіяни називають такі методи, як спроби "викликати в аудиторії раціональну (наприклад, "справді, чому НАМ потрібно допомагати Україні?") та емоційну (наприклад, "американці такі покидьки!") реакції".

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Росіяни широко використовують так звані домени-двійники для поширення фейкових статей і контенту, створеного так, ніби вони походять із авторитетних західних ЗМІ. Зокрема росіяни роблять фейкові сайти Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi та інших.

Особливо вразливою мішенню для свого впливу росіяни визначили Німеччину.

"Німці більш залежні, ніж французи", — йдеться в одному з російських документів, мабуть, маючи на увазі економічну залежність Німеччини від російського газу та експорту.

"По-перше, нам потрібно дискредитувати США, Велику Британію та НАТО, а по-друге, переконати німців виступити проти "неефективної політики санкцій", — цитує ФБР внутрішню російську записку.

Інший документ Агентства соціального дизайну описує операцію під назвою "Розпалювання міжнародного конфлікту", спрямовану саме на Францію та Німеччину.

Його мета: "Ескалація внутрішньої напруги... з метою просування інтересів Російської Федерації", а також "вплив на реальні конфлікти та штучне створення конфліктних ситуацій" через фейкові статті, інфлюенсерів, а також таргетовані пости та коментарі в соціальних мережах, зокрема і фейкові цитати лідерів думок.

Російська гібридна агресія проти Європи

Як писав УНІАН, Служби безпеки семи країн Європи повідомили про можливі диверсії з боку РФ на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим постачальником газу в Європі.

Однак аналітики кажуть, що Захід фактично не знає, як йому реагувати на російську гібридну агресію: для цього просто немає відповідних інструментів.

Також ми розповідали, що РФ провернула в Європі одну з наймасштабніших операцій із підкупу чиновників. Зокрема, у справі замішаний провідний член вкрай правої партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистрон.

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