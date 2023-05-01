Рейтингова група NewsGuard виявила 49 веб-сайтів новин, створених чат-ботами зы штучним інтелектом.
Як повідомляє Bloomberg, NewsGuard задокументував, як чат-боти генерували брехню для опублікованих матеріалів. Деякі сайти оформлені як новини із загальними назвами, такими як News Live 79 та Daily Business Post, а інші діляться порадами щодо способу життя, новинами про знаменитостей.
Однак ніхто не повідомляє, що вони оновлюють вміст за допомогою чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT від OpenAI Inc. і, можливо, Google Bard від Alphabet Inc., які можуть генерувати детальний текст на основі простих користувальницьких підказок.
Більшість сайтів - це ферми контенту - низькоякісні веб-сайти, керовані анонімними джерелами, які публікують матеріали для залучення реклами. Веб-сайти базуються по всьому світу і виходять кількома мовами, включаючи англійську, португальську, тагальську та тайську, йдеться у звіті NewsGuard.
NewsGuard
Журналістський та технологічний інструмент, який оцінює довіру до веб-сайтів новин та інформації та відстежує дезінформацію в мережі.
Рейтинги довіри NewsGuard для веб-сайтів новин базуються на дев'яти критеріях, пов'язаних з журналістською практикою джерела. На основі дев'яти критеріїв кожному сайту присвоюється оцінка довіри від 0 до 100 і загальний рейтинг червоного кольору (в цілому ненадійний) або зеленого (в цілому заслуговує на довіру).
NewsGuard стверджує, що оцінив понад 6000 джерел новин, на які припадає 95% взаємодії з новинами в США, Великобританії, Франції, Німеччині та Італії.
Штучний інтелект
Всесвітній економічний форум заявив про те, що близько 75% компаній, опитаних ВЕФ, протягом п'яти років планують впровадити технології штучного інтелекту, що, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 млн робочих місць.
Згідно з прогнозом в найближчі роки світові ринки праці зіткнуться з масовими скороченнями, пов'язаними з тим, що штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності.
Такі технології, як штучний інтелект, прискорюють скорочення канцелярської роботи, одночасно збільшуючи попит на фахівців з технологій та кібербезпеки.
Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться в результаті впровадження ШІ, діджиталізації та інших економічних змін, таких як перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків поставок.