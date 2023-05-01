Більшість сайтів являють собою ферми контенту - низькоякісні веб-сайти, якими керують анонімні джерела.

Рейтингова група NewsGuard виявила 49 веб-сайтів новин, створених чат-ботами зы штучним інтелектом.

Як повідомляє Bloomberg, NewsGuard задокументував, як чат-боти генерували брехню для опублікованих матеріалів. Деякі сайти оформлені як новини із загальними назвами, такими як News Live 79 та Daily Business Post, а інші діляться порадами щодо способу життя, новинами про знаменитостей.

Однак ніхто не повідомляє, що вони оновлюють вміст за допомогою чат-ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT від OpenAI Inc. і, можливо, Google Bard від Alphabet Inc., які можуть генерувати детальний текст на основі простих користувальницьких підказок.

Відео дня

Більшість сайтів - це ферми контенту - низькоякісні веб-сайти, керовані анонімними джерелами, які публікують матеріали для залучення реклами. Веб-сайти базуються по всьому світу і виходять кількома мовами, включаючи англійську, португальську, тагальську та тайську, йдеться у звіті NewsGuard.

NewsGuard

Журналістський та технологічний інструмент, який оцінює довіру до веб-сайтів новин та інформації та відстежує дезінформацію в мережі.

Рейтинги довіри NewsGuard для веб-сайтів новин базуються на дев'яти критеріях, пов'язаних з журналістською практикою джерела. На основі дев'яти критеріїв кожному сайту присвоюється оцінка довіри від 0 до 100 і загальний рейтинг червоного кольору (в цілому ненадійний) або зеленого (в цілому заслуговує на довіру).

NewsGuard стверджує, що оцінив понад 6000 джерел новин, на які припадає 95% взаємодії з новинами в США, Великобританії, Франції, Німеччині та Італії.

Штучний інтелект

Всесвітній економічний форум заявив про те, що близько 75% компаній, опитаних ВЕФ, протягом п'яти років планують впровадити технології штучного інтелекту, що, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 млн робочих місць.

Згідно з прогнозом в найближчі роки світові ринки праці зіткнуться з масовими скороченнями, пов'язаними з тим, що штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності.

Такі технології, як штучний інтелект, прискорюють скорочення канцелярської роботи, одночасно збільшуючи попит на фахівців з технологій та кібербезпеки.

Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться в результаті впровадження ШІ, діджиталізації та інших економічних змін, таких як перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків поставок.

Вас також можуть зацікавити новини: