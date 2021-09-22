Голова МЗС запропонував звернути увагу, як нервово реагує Росія на українсько-американське співробітництво.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає реальною можливість підтримки США у питанні розвитку української системи протиракетної і протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-включення з Нью-Йорка.

"Питання протиповітряної і протиракетної оборони є топ-пріоритетами у нашому діалозі зі Сполученими Штатами. Усе реально. Якби ми вважали, що щось нереально, я б не займався цією роботою. Президент України теж вважає, що все реально, і ставить дуже амбітні задачі", - наголосив Кулеба.

Також голова МЗС запропонував звернути увагу, як нервово реагує Росія на цей процес - на українсько-американське співробітництво.

"Тому що ви розумієте, що вони хочуть, щоб ми були слабкими. А ми хочемо, щоб ми були сильними, і тому ми працюємо і зі Сполученими Штатами, і з іншими державами, і над зміцненням української обороноздатності", - сказав Кулеба.

Читайте такожЗеленський: про "Залізний купол" говорити ще зарано

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки можуть надати Україні компоненти системи протиракетної оборони Iron Dome ("Залізний купол"). Відповідну поправку до проекту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

Згідно з поправкою, Міноборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

У законопроекті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО.

В Офісі президента розповіли, що система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності.

За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Автор: Віталій Саєнко