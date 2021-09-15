Вашингтон "почув" прохання української влади щодо придбання "Залізного купола".

У Конгресі США наполягають на внесенні до законопроекту про оборону на 2022 рік поправки, яка змусить Білий дім продати чи передати Україні зброю протиповітряної й протиракетної оборони, зокрема відправити компоненти "Залізного купола".

Про це повідомляє Politico.

Сам текст поправки не передбачає якусь конкретну систему озброєнь для України. Проте один зі співрозмовників видання сказав, що формулювання про передачу існуючих батарей красномовне.

Дві батареї, придбані США у 2019 році для потреб армії, є "головними кандидатами", оскільки у США мало відповідних систем, які нейтралізували б загрозу, з якою зіштовхується Україна з боку Росії, та які могли б передати Києву.

Читайте такожКулеба назвав ключові пріоритети України на новій сесії Генасамблеї ООНСтверджується, що Вашингтон "почув" прохання української влади щодо придбання "Залізного купола", а члени Конгресу "взяли до відома".

Однак є питання про ефективність обмежувальної системи в Україні.

"З тактичної точки зору вона не буде ефективна на близькій відстані чи на лінії зіткнення, оскільки її дуже швидко зіб’ють російські ракетні системи залпового вогню. Але вона може перехопити ракети великої дальності, що дозволить комплексу захищати критично важливий об’єкт чи командний центр на сході України", – поділився директор програми досліджень Росії в центрі CNA Майкл Кофман.

Поправку про протиповітряну оборону України вніс конгресмен від штату Флорида Скотт Франклін, її вже схвалили двопартійним голосуванням.

Раніше вже обговорювали купівлю Україною "Залізного куполу" у Ізраїля.

Однак така покупка може викликати певні затримки й труднощі: ізраїльському уряду в такому випадку треба чекати схвалення у США продати зброю третій країні в рамках договору з Raytheon.

Система протиповітряної оборони "Залізний купол" була розроблена ізраїльським підприємством Rafael задля захисту цивільного населення від ракетних атак радикальної групи "ХАМАС".

Система здатна перехоплювати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від 4 до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам.

"Залізний купол" взяли на озброєння ізраїльської армії у 2011 році. Відтоді нею знищили сотні ракет з боку сектора Гази.

Автор: Яна Ставська