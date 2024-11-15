Підводні човни різних країн світу перебувають не в найкращому стані, будучи не готовими до масштабних бойових дій.

Штурмовий підводний човен (Attack submarine) є вирішальною зброєю у високоінтенсивних війнах між противниками, яких розділяють океани, вважає військовий оглядач Девід Акс. За його словами, мобільні, потайливі та добре озброєні кораблі легко можуть не тільки потопити флотилії вторгнення, а також заблокувати бойові флоти противника, перерізати лінії постачання і "задушити" економіку, обмеживши торгівлю.

У своєму матеріалі для The Telegraph він уточнив, що викликає тривогу те, наскільки жалюгідний стан мають підводні човни в таких країнах, як США, Велика Британія та Австралія.

"Саме в той момент, коли вони найбільше потребують їх для стримування Китаю", - йдеться в матеріалі. Акс зазначає, що саме австралійський підводний флот останнім опинився в кризовій ситуації. Лише один із шести підводних човнів класу Collins придатний для бойових дій, ще кілька страждають, зокрема, через корозію.

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Тому Австралія вже зараз планує замінити дизель-електричні Collins на старі атомні човни зі США (починаючи з 2030-х років), тому що вони становлять набагато більшу загрозу через швидке та далеке пересування під водою, тоді як дизельні підводні човни можуть також, але тільки на поверхні.

"Так що нові атомні човни зроблять австралійський флот набагато небезпечнішим. Але 3500-тонні човни класу "Коллінз" - це єдиний пілотований підводний потенціал Австралії на найближчі шість років, якщо не довше. І хоча новий клас малих роботизованих підводних човнів може доповнити "Коллінз", такі судна не мають важкого озброєння - торпед Mark 48 і протикорабельних ракет "Гарпун"", - додає Акс.

За словами різних військових спостерігачів, саме підводні човни можуть стати головною складовою "лінії оборони" між Китаєм і Тайванем у тому разі, якщо КНР здійснить напад на острівну державу.

Повідомляється, що, якби американський, австралійський, британський і японський флоти - і, звісно, тайванський - змогли зібрати більшу частину своїх підводних човнів, вони могли б виступити проти китайського флоту потужним єдиним фронтом. Однак, зокрема, у США ще рік тому тільки 60% із 50 ударних підводних човнів ВМС США були готові до бою. Однак експерт підкреслює, що з хорошого - японська підводна флотилія, яка складається з 24 дизель-електричних ударних човнів, перебуває в хорошій формі.

Тим часом, вищий офіцер ВМС США Ліза Франкетті віддала пріоритет обслуговуванню наявних кораблів, а не будівництву нових.

"ВМС союзників повинні привести свої ударні човни до ладу. Чи зможуть вони це зробити і як швидко, може означати різницю між перемогою і поразкою в будь-якій майбутній війні на Тихому океані", - підсумував оглядач.

Інші новини про підводні човни

Раніше УНІАН повідомляв, що стало відомо, як насправді живуть військові Китаю, які служать на підводних човнах.

Крім того, біля Куби "засвітився" новітній підводний човен РФ, він роками хвилює НАТО. Повідомляється, що він добре озброєний і здатний атакувати наземні та морські цілі практично без попередження.

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