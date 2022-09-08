Він співчуває усьому Сполученому Королівству та Співдружності.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття королівській родині та всій Великобританії у зв'язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ, що керувала державою 70 років.

Про це він написав в Twitter.

"З глибоким сумом ми дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені народу ми висловлюємо щирі співчуттякоролівській родині , усьому Сполученому Королівству та Співдружності з приводу цієї непоправної втрати. Наші думки та молитви з вами", – написав він.

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Як писав УНІАН, сьогодні, 8 вересня, на 97-му році пішла з життя Королева Великобританії та королівств Співдружності Єлизавета II.

"Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі сьогодні ввечері і повернуться до Лондона завтра", – сповістила королівська родина.

9 вересня 2015 року королева стала монархом, який правив найдовше в історії Великобританії. І після цього вона пробула на престолі ще без 1 дня 7 років. УНІАН розповів, яким було життя королеви, що керувала державою 70 років, і якою була її позиція щодо України.

Над Букінгемським палацом приспущено національний прапор Великобританії. У країні оголошено 10-денну жалобу.

Очікується, що церемонія офіційного проголошення Чарльза королем Великобританії пройде в Сент-Джеймському палаці в Лондоні, щойно це буде можливо.

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