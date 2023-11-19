Президент США попередив Ізраїль про наслідки продовження його силової політики проти палестинців.

Після закінчення військової операції Ізраїлю у секторі Гази Палестина має отримати повну незалежність, щоб принести мир на Близький Схід. Таку думку висловив президент США Джо Байден в авторській статті для The Washington Post.

"Палестинський народ заслуговує власної держави і майбутнього, вільного від ХАМАС. Рішення про дві держави — два народи, що живуть пліч-о-пліч в умовах рівних свобод, можливостей і гідності, - ось куди має привести шлях до миру", - заявив Байден.

Американський лідер висловив упевненість, що це "єдиний спосіб" забезпечити стабільний мир для ізраїльтян і палестинців.

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На думку Байдена, коли Ізраїль покінчить з угрупованням ХАМАС, території Західного берега річки Йордан і сектор Гази мають бути об'єднані під управлінням оновленої Палестинської адміністрації. Він також висловився за те, щоб всі сторони, в тому числі міжнародне співтовариство зайнялися вирішенням проблеми двох держав.

"Газа більше ніколи не має використовуватися як платформа для тероризму", – підкреслює Байден.

При цьому американський лідер застеріг Ізраїль від продовження політики окупації палестинських територій.

"Не повинно бути насильницького переміщення палестинців з Гази, повторної окупації, облоги або блокади і скорочення території. (...) Екстремістське насильство проти палестинців на Західному березі має бути припинено, а ті, хто вчиняє насильство, мають бути притягнуті до відповідальності", – зазначив він і додав, що ізраїльським екстремістам будуть відмовляти в американських візах.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

Як писав УНІАН, у Секторі Гази тривають бої між ХАМАС і армією Ізраїлю. Раніше озвучені надії на звільнення заручників і паузу в боях спростували.

Також ми розповідали, що Іран, вочевидь, не збирається розв'язувати повномасштабну війну з Ізраїлем. Напад ХАМАС на Ізраїль став для Тегерана сюрпризом, який лише додав проблем.

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