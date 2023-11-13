Ізраїльска армія, ймовірно, вже зайняла будівлю парламенту в Газі.

Угруповання ХАМАС остаточно втратило контроль над містом Газа. Про це повідомив Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, якого цитує Times of Israel.

"Немає сил ХАМАС, здатних зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні грабують бази ХАМАС", – заявив Галлант.

За його словами, ізраїльські війська просуваються "відповідно до планів і виконують завдання точно, летально".

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"Ми працюємо за завданнями. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми досягнемо наших цілей", — каже Галлант.

Також мережею шириться знімок, на якому зображено ізраїльських солдатів, як стверджується, у будівлі парламенту в Газі.

Війна в секторі Газа – останні новини

Як писав УНІАН, у понеділок ізраїльська армія досягла воріт головної лікарні міста Газа, головної цілі в їхній битві за контроль над північною половиною Сектора Гази. У лікарні, за словами медиків, пацієнти, включаючи новонароджених, помирали через брак палива.

Також ми розповідали, що ХАМАС планував, що в разі успіху вторгнення 7 жовтня він просунеться далі вглиб територій та захопить більші міста Ізраїлю. Амбітною ціллю палестинців було дійти Західного берега Йордану (іншої частини території, заселеної палестинцями). Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на більш ніж 10 джерел.

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