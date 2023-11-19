Прем'єр-міністр Катару заявляє, що в нього зростає впевненість у тому, що угоду про звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАСом буде досягнуто.

Бойовики ХАМАС в неділю вели бої з ізраїльськими силами, які намагалися прорватися в найбільший табір біженців в Газі, а в результаті авіаударів Ізраїлю на півдні загинули десятки палестинців. Як пише Reuters, повідомлення ЗМІ про угоду, що готувалася щодо звільнення заручників, були спростовані.

Раніше в неділю газета Washington Post повідомила, що американські посередники близькі до укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення десятків жінок і дітей, які перебувають у заручниках в секторі Гази в обмін на п'ятиденну паузу у війні, яка допоможе збільшити поставки надзвичайної допомоги цивільному населенню Гази.

У суботу газета The Post повідомила, що попередня угода була досягнута, але прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і офіційні особи США це спростували, а представник Білого дому заявив, що зусилля з укладення угоди тривають.

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Раніше Reuters із посиланням на чиновника, знайомого з ходом переговорів, повідомляло, що катарські посередники домагалися укладення угоди між Ізраїлем і ХАМАСом про обмін 50 заручників в обмін на триденне припинення вогню. Тоді чиновник заявив, що загальні контури були узгоджені, але Ізраїль все ще обговорює деталі.

У неділю прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тані заявив на прес-конференції в Досі, що основні камені спотикання, що перешкоджають угоді по звільненню заручників, тепер "дуже незначні" - в основному практичні й логістичні питання.

Делікатні переговори про заручників збігаються з тим, що Ізраїль готується розширити своє протистояння з ХАМАС на густонаселену південну частину Гази.

Війна Ізраїлю з ХАМАС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, бойовики угруповання ХАМАС 7 жовтня захопили близько 240 заручників під час свого нападу на ізраїльські громади. За даними Ізраїлю, в результаті атаки ХАМАСу загинуло близько 1200 людей. Напад спонукав Ізраїль взяти в облогу сектор Гази і ввести війська на палестинську територію, щоб викорінити правляче в анклаві ісламістське угруповання.

Ізраїльські сили почали наземну операцію в секторі Гази в кінці минулого місяця після серії руйнівних повітряних ударів і заявляють, що вони захопили контроль над великими територіями на півночі, північному заході і сході навколо міста Газа.

Підконтрольне ХАМАСу Міністерство охорони здоров'я Гази збільшило число загиблих в результаті триваючих ізраїльських бомбардувань до 12300 осіб, у тому числі 5000 дітей.

Ізраїльська армія стверджує, що ХАМАС використовує житлові та інші цивільні будівлі в якості прикриття для командних центрів, зброї, ракетних пускових майданчиків та розгалуженої мережі підземних тунелів. Ісламістський рух заперечує використання "живого щита" для ведення війни.

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