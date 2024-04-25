За словами дипломата, з нинішнім правителем РФ більше не може бути нормальних дипломатичних стосунків.

Велика Британія вже не може мати нормальні дипломатичні стосунки з нинішнім правителем Росії Володимиром Путіним. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє Independent.

За його словами, прчиною такого стану речей, зокрема, стало вторгнення РФ в Україну.

"Коли я став прем’єр-міністром (2010 рік - УНІАН), у нас були складні стосунки з Росією, і я подумав, що було б правильно спробувати і побачити, чи зможемо ми побудувати більш міцні стосунки, але зрештою вони зламалися через те, що Росія зробила в Сирії, через те, що Путін зробив в Україні ще в 2014 році. На той час, коли я залишив посаду, відносини з Росією були в досить поганій ситуації, але через те, що зробив Путін, відтоді він, очевидно, поводився ще гірше", - сказав дипломат.

Він провів паралель між стосунками Великої Британії з РФ та відносинами Королівства з Китаєм.

"З точки зору Китаю це правильно, що ми співпрацюємо, що ми торгуємо, що ми обговорюємо речі з ними, але це зовсім інша ситуація, з якою ми стикаємося сьогодні. У нас були уйгури, у нас була ситуація з Гонконгом, у нас була дипломатія "воїна-вовка", і це правильно, що ми захищаємо себе від зусиль Китаю, які були зроблені, наприклад, щоб підірвати нашу демократію", - підкреслив Кемерон.

Видання наголошує, що заява глави МЗС була зроблена в той момент, коли Велику Британію звинуватили в тому, що вона допомагає Москві "платити за її війну" в Україні, імпортуючи рекордні обсяги очищеної нафти з країн, які переробляють російське паливо.

Допомога Великої Британії Україні - останні новини

Днями Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні. До нього, зокрема, увійшли бронетехніка, човни та ракети Storm Shadow.

Загалом військова допомога Великої Британії Україні в цьому фінансовому році становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів.

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