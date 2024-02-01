Речник Джонсона Радж Шах сказав, що такі коментарі були зроблені в "гіпотетичному контексті".

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пакет щодо нацбезпеки США, де йдеться про допомогу Україні та безпеку кордонів, ймовірно, розділять.

Як пише The Hill, про це чиновник повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії. Відомо, що на такий крок у Штатах можуть піти через занепокоєння щодо реформ у прикордонній політиці. Джерело видання зазначило, що кінцеве рішення залежатиме від тексту документу щодо кордону, який зʼявиться за підсумками переговорів у Сенаті.

Водночас речник Джонсона Радж Шах сказав порталу Semafor, що коментарі були зроблені в "гіпотетичному контексті".

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Ці заяви прозвучали на тлі того, як Джонсон та інші представники Республіканської партії дали зрозуміти, що угода Сенату, яка поєднує допомогу Україні зі змінами в міграційній та прикордонній політиці, буде "мертвою після надходження" до Палату представників, якщо текст законопроекту буде відповідати повідомленням про його вміст.

Одне з основних положень угоди, яке, за чутками, викликало спротив Республіканської Республіки, стосується повноважень виконавчої гілки влади щодо зупинки міграції, якщо кількість незаконних перетинів перевищує 5000 на день. Вони вважають, що цей поріг занадто високий.

Примітно, що поки республіканці в Палаті представників все більше виступають проти збільшення допомоги Україні, союзники в Європі висловили впевненість, що Джонсон і більшість у Конгресі підтримують продовження підтримки.

Допомога Україні від США

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування. Там ішлося, зокрема, про кошти на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Більшість цієї суми – 60 млрд доларів – закладено на допомогу Україні.

Проте станом на кінець січня 2024 року цей запит досі не схвалили. Законодавці блокують цей процес, вимагаючи посилення безпеки південного кордону США, де спостерігається масштабна мігрантська криза.

31 січня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, яка перебувала з візитом у Києві, заявила, що по всій Америці залишається сильною двопартійна підтримка України.

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