Без схваленої США допомоги всі досягнення України опиняться під загрозою.
Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсеком НАТО у Вашингтоні в понеділок, 29 січня. За його словами, ухвалення Конгресом допомоги є "життєво важливим" для того, щоб західні партнери активізувалися, зробивши все необхідне для успіху України та поразки Росії.
"Без цього додаткового бюджету ми надішлемо сильний і неправильний сигнал усім нашим противникам, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи, демократії. І це просто зміцнить упевненість Володимира Путіна у тому, що він може якимось чином пережити Україну і пережити нас. Так ось, цього не буде. Ми повинні переконатися, що це не так", - сказав Блінкен.
Він також наголосив, що в Конгресі зберігається сильна двопартійна підтримка, але для виділення коштів Україні "іншого чарівного горщика не існує". Блінкен зауважив, що військова допомога Україні закінчилася, а це вже "позначається на полі бою".
Допомога українцям під час війни
Допомога США Україні "застопорилася" через розбіжності між демократами і республіканцями на тлі виборів американського лідера, що наближаються. Вибори в США 2024 мають відбутися 5 листопада. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що крайній термін схвалення владою США допомоги нашій країні, щоб затримка не вплинула на ситуацію в зоні бойових дій, - кінець січня.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до столиці США Вашингтона 9 лютого, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Там, за данними ЗМІ, німецький лідер спробує переконати американського президента пришвидшити виділення Україні допомоги.