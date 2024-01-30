Ухвалення Конгресом допомоги є "життєво важливим" для того, щоб західні партнери активізувалися, зробивши все необхідне для успіху України та поразки Росії, впевнений держсекретар.

Без схваленої США допомоги всі досягнення України опиняться під загрозою.

Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен під час пресконференції з генсеком НАТО у Вашингтоні в понеділок, 29 січня. За його словами, ухвалення Конгресом допомоги є "життєво важливим" для того, щоб західні партнери активізувалися, зробивши все необхідне для успіху України та поразки Росії.

"Без цього додаткового бюджету ми надішлемо сильний і неправильний сигнал усім нашим противникам, що ми несерйозно ставимося до захисту свободи, демократії. І це просто зміцнить упевненість Володимира Путіна у тому, що він може якимось чином пережити Україну і пережити нас. Так ось, цього не буде. Ми повинні переконатися, що це не так", - сказав Блінкен.

Він також наголосив, що в Конгресі зберігається сильна двопартійна підтримка, але для виділення коштів Україні "іншого чарівного горщика не існує". Блінкен зауважив, що військова допомога Україні закінчилася, а це вже "позначається на полі бою".

Допомога українцям під час війни

Допомога США Україні "застопорилася" через розбіжності між демократами і республіканцями на тлі виборів американського лідера, що наближаються. Вибори в США 2024 мають відбутися 5 листопада. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що крайній термін схвалення владою США допомоги нашій країні, щоб затримка не вплинула на ситуацію в зоні бойових дій, - кінець січня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до столиці США Вашингтона 9 лютого, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом. Там, за данними ЗМІ, німецький лідер спробує переконати американського президента пришвидшити виділення Україні допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: