Вона наголосила, що американський народ захоплюється досягненнямм України у боротьбі з російською агресією.

Заступниця держсекретаря США заявила, що по всій країні залишається сильною двопартійна підтримка України. Таку заяву вона зробила на тлі нагадування про те, що адміністрація Байдена запросила у Конгресу 60 мільярдів доларів на допомогу Києву.

"Ми продовжуємо надавати Україні безпекову допомогу в усіх категоріях, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь, як-от бомби малого діаметра, які вже їдуть, і підтримувати відновлення оборонно-промислової бази України та нашої власної, щоб ми могли продовжувати боротися з тими, хто хоче вкрасти нашу свободу", – сказала Нуланд на брифінгу в Києві, пише "Суспільне".

За словами заступниці держсекретаря США, необхідно створити сприятливий клімат для міжнародних інвестицій і продовжити роботу над розбудовою українських інституцій, боротися з корупцією та викорінювати тіньову економіку.

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Нуланд додала, що американський народ захоплюється дивовижними результатами, яких Україна досягла у боротьбі з російською агресією.

"І вони також розуміють, що станеться, якщо ви не зможете продовжувати не лишень виживати, але й процвітати. І тому я цілком впевнена, що це розуміння буде відображено в голосуванні, яке Конгрес проведе щодо цього на прохання президента Байдена", – резюмувала вона.

Допомога Україні від США

Ще в жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на додаткове фінансування. Левова частина коштів мала б піти на допомогу Україні – йдеться про 60 млрд доларів.

Проте досі запит Байдена не схвалено. Законодавці блокують цей процес, вимагаючи посилення безпеки південного кордону США. Зазначимо, що нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що без схвалення цієї допомоги всі досягнення України опиняться під загрозою.

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