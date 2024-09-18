За словами експертів, комахи не передають хвороби.

На півдні Німеччини сталася навала середземноморських мурах, які перегризають дроти електрокабелів та інтернету.

Як зазначає BILD, мурахи Tapinoma magnum від 2 до 3 мм завдовжки і вони прийшли на південь Німеччини через Швейцарію із Середземномор'я. Інвазивний вид швидко поширюється: першим їх зустріло прикордонне місто Леррах, потім Кель, Гейдельберг і Карлсруе, а тепер і Штутгарт. Комахи гризуть дроти електрокабелів та інтернету, призводячи до перебоїв з енергопостачанням і зв'язком.

За словами експертів, комахи не передають хвороби. Але, можливо, вони можуть викликати в декого короткочасну алергію та психологічний стрес. У Келе мурахи проникають у будинки та руйнують садові паркани. Вони також створили гігантську колонію з мільйонів особин на дитячому майданчику, його довелося закрити.

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Проблеми з тваринами в Німеччині

У Німеччині понад 130 великих птахів тероризують село Хоенфельс поблизу Боденського озера. Загалом там живуть 450 осіб. Білі лелеки пожирають посіви, шумлять і залишають всюди екскременти. За словами місцевих фермерів, у цих птахів дуже розвинене "сарафанне радіо": тільки-но поля засівають, птахи з усієї округи одразу ж збираються там, щоб поїсти.

Бургомістр Флоріан Цинделер поскаржився, що білий лелека як вид перебуває під охороною, тож ні мешканці, ні влада нічого не можуть із ними вдіяти.

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